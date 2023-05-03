Захарова назвала дату нового раунда переговоров по зерновой сделке Мария Захарова: новый раунд консультаций по зерновой сделке пройдет 5 мая

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Новый раунд консультаций по зерновой сделке пройдет 5 мая в Москве с представителями ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она рассказала 3 мая в ходе брифинга, транслируемого на RuTube.

Наши оценки выполнения меморандума Россия — ООН о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок хорошо известны, они не изменились. Могу сказать, что 5 мая в Москве пройдет очередной раунд консультаций по исполнению меморандума между российской межведомственной делегацией с ооновскими представителями во главе с генсеком ЮНКТАД Ребекой Гринспен, — заявила Захарова.

Также идет подготовка к встрече высокого уровня. Для этого продолжаются рабочие контакты представителей России, Турции, Украины, а также ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле, заверяет Захарова. Дата встречи будет объявлена позже, заявила диппредставитель.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что никаких стопроцентных гарантий по продлению зерновой сделки сейчас нет. По его словам, основная проблема кроется в том, что западные страны ограничили России ряд операций, а также отказались соблюдать ее требования предыдущих договоренностей.