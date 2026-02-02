Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 12:51

«Who is Mr. Medvedev?»: Медведев растерялся на интервью

Медведев заявил, что он просто Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ощущает себя самим собой. В интервью на вопрос «Who is Mr. Medvedev?» он отметил, что никогда не знает, как отвечать на него, передает ТАСС.

Я просто Дмитрий Медведев. I am Dmitry Medvedev. I have nothing more to say. Я такой, как сам себя ощущаю, — сказал замглавы СБ.

Отвечая на вопрос о несбывшихся ожиданиях либеральных кругов, Медведев подчеркнул, что рад не оправдать надежды тех, кто желает поражения своей стране. По его словам, подобные настроения уже встречались в российской истории и всегда приносили ущерб государству.

Медведев также рассказал, что в молодости получил военно-учетную специальность артиллериста. Он уточнил, что именно тогда впервые стрелял из разного оружия и в «направлении финской границы». Медведев добавил, что и сейчас способен произвести выстрел из Д-30, причем не с помощью электронных систем расчета параметров, а используя прибор управления огнем.

Кроме того, зампред Совбеза назвал политику, которую Великобритания проводит в отношении России, «оголтелой примитивной русофобией» для поддержания электорального рейтинга. По его словам, курс Лондона не меняется, что печально.

Дмитрий Медведев
интервью
вопросы
ответы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоозащитник ответил, нужно ли закрывать зоокафе
Макрону предрекли обидный статус после эпопеи с госбюджетом
Жителям Свердловской области раскрыли причину роста цен на молоко
В Ленобласти задержали группу предполагаемых черных риелторов
В Мурино раскрыли пособников украинских мошенников
Раскрыто, как Хинштейн руководит Курской областью после ДТП
В Госдуме назвали фразы, которые заставят мошенника «сдаться»
В ГД предложили запретить пускать несовершеннолетних в бани без взрослых
В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»
Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа
В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения
«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине
«Умер, как герой»: актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО
«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов
Начальник учебного центра МВД в Коми остается под стражей после взрыва
Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа
В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка
Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест
В Кремле оценили роль Ельцина в истории России
Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.