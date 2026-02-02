«Who is Mr. Medvedev?»: Медведев растерялся на интервью Медведев заявил, что он просто Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ощущает себя самим собой. В интервью на вопрос «Who is Mr. Medvedev?» он отметил, что никогда не знает, как отвечать на него, передает ТАСС.

Я просто Дмитрий Медведев. I am Dmitry Medvedev. I have nothing more to say. Я такой, как сам себя ощущаю, — сказал замглавы СБ.

Отвечая на вопрос о несбывшихся ожиданиях либеральных кругов, Медведев подчеркнул, что рад не оправдать надежды тех, кто желает поражения своей стране. По его словам, подобные настроения уже встречались в российской истории и всегда приносили ущерб государству.

Медведев также рассказал, что в молодости получил военно-учетную специальность артиллериста. Он уточнил, что именно тогда впервые стрелял из разного оружия и в «направлении финской границы». Медведев добавил, что и сейчас способен произвести выстрел из Д-30, причем не с помощью электронных систем расчета параметров, а используя прибор управления огнем.

Кроме того, зампред Совбеза назвал политику, которую Великобритания проводит в отношении России, «оголтелой примитивной русофобией» для поддержания электорального рейтинга. По его словам, курс Лондона не меняется, что печально.