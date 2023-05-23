В Кремле отреагировали на прорыв украинских ДРГ в Белгородскую область Песков: проникновение украинских диверсантов на территорию Белгородской области вызывает обеспокоенность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проникновение украинских диверсантов на территорию Белгородской области вызывает глубокую обеспокоенность. По его словам, которые приводит РИА Новости, силовики предпринимают усилия по предотвращению подобного в будущем.

Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны, это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы не допускать в дальнейшем подобных проникновений, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, что в составе напавшей на Белгородскую область диверсионной группы были этнические русские, Песков призвал исходить из того, что «все они — украинские боевики».

В то же время он отметил, что президент РФ Владимир Путин не планирует проводить специальное совещание Совбеза РФ по ситуации в Белгородской области.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков объявил о введении режима КТО. После случившегося СК возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ, в том числе о теракте.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

23 мая Гладков сообщил, что в результате утренних обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ ранены 12 мирных жителей, повреждены 29 частных жилых домов и три машины. Он рассказал, что под обстрелы попали населенные пункты Грайворонского городского округа Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, а также Новостроевка.