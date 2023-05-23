Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проникновение украинских диверсантов на территорию Белгородской области вызывает глубокую обеспокоенность. По его словам, которые приводит РИА Новости, силовики предпринимают усилия по предотвращению подобного в будущем.
Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны, это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы не допускать в дальнейшем подобных проникновений, — сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, что в составе напавшей на Белгородскую область диверсионной группы были этнические русские, Песков призвал исходить из того, что «все они — украинские боевики».
В то же время он отметил, что президент РФ Владимир Путин не планирует проводить специальное совещание Совбеза РФ по ситуации в Белгородской области.
22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков объявил о введении режима КТО. После случившегося СК возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ, в том числе о теракте.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).
23 мая Гладков сообщил, что в результате утренних обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ ранены 12 мирных жителей, повреждены 29 частных жилых домов и три машины. Он рассказал, что под обстрелы попали населенные пункты Грайворонского городского округа Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, а также Новостроевка.