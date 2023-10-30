«Вышли за все мыслимые пределы самообороны»: Картаполов об операции в Газе Картаполов: Армия обороны Израиля вышла за все мыслимые пределы самообороны

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля вышла за все мыслимые и немыслимые пределы самообороны во время операции в секторе Газа, сообщил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк». Он отметил, что ЦАХАЛ совершает преступления вместе с коллективным Западом и не замечать такое сложно.

Мы не можем не говорить сегодня о том преступлении, которое совершает израильская армия вместе со всем коллективным Западом в секторе Газа. Прикрываясь якобы необходимостью обороны, они давно вышли за все мыслимые и немыслимые пределы этой необходимой самообороны. И они это делают специально, — считает он.

Генерал-полковник также отметил, что в происходящем прослеживается желание стран Запада поправить свой пошатнувшийся статус на Ближнем Востоке. С этой целью они выбрали «беззащитный палестинский народ в секторе Газа», добавил он.

Потерпев до этого серьезное поражение на Украине, в Сирии, в Афганистане — американцам, Западу необходимо поправить чем-то свое пошатнувшееся реноме. И они выбрали для этого беззащитный палестинский народ в секторе Газа. Уничтожая сегодня многотонными бомбами беззащитных женщин, детей и стариков, они тем самым посылают сигнал остальному миру, что они еще сильны и могут еще то же самое сделать с любой страной, — добавил депутат.

30 октября стало известно, что танки Армии обороны Израиля были замечены на окраине сектора Газа. В соцсетях распространяются соответствующие кадры. Танки перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы сектора Газа. На ролике, снятом, по сообщению Telegram-каналов, в окрестностях анклава, видно, что танк ЦАХАЛ наносит удар по легковому автомобилю.