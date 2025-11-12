Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 16:55

«Все получат по шапке»: депутат о перспективах военного конфликта в Европе

Депутат Колесник: в случае военного конфликта в Европе пострадает весь мир

Военный конфликт в Европе приведет к тому, что пострадает весь мир, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, эскалация выгодна в первую очередь Соединенным Штатам, которые наращивают продажи вооружения европейским странам.

Западные страны нагнетают обстановку. Это выгодно США. Глава Белого дома Дональд Трамп продает оружие, он хороший коммерсант. Вооружение покупают европейские страны, а его дальнейшая судьба Соединенные Штаты не интересует. Они думают, что за лужей спрятались и у них все будет хорошо. Но хорошо не будет. Если начнется серьезная заваруха в Европе с подачи американцев, тогда все получат по шапке, а, возможно, и шапки не будет. Не на что будет надевать, — высказался Колесник.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские страны активно готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Он подчеркнул необходимость укрепления вооруженных сил государства в сложившейся геополитической ситуации.

