Российские военные уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме Канатово Минобороны: ВС РФ высокоточным оружием уничтожили технику ВСУ на аэродроме в Кировоградской области

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России поразили высокоточным оружием авиационную технику ВСУ на военном аэродроме в Кировоградской области, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что комплексы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников и перехватили ракеты РСЗО «Ураган» и HIMARS.

Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника Воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области, — сказал Конашенков.

Он добавил, что средствами ПВО сбиты пять украинских БПЛА в районах населенных пунктов Коробки, Пятихатка Херсонской области, Топольское Харьковской области, Щербаки Запорожской области и города Донецк.

Также Конашенков подтвердил, что накануне в порту Одессы российские военные высокоточными ракетами большой дальности уничтожили корабль ВСУ и склад поставленных Вашингтоном противокорабельных ракет Harpoon. Кроме того, украинские ВМС лишились производственных мощностей предприятия по ремонту судов, добавил он.