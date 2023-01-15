ВС России уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР Минобороны: ВС России уничтожили группу диверсантов ВСУ близ населенного пункта Сладкое в ДНР

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Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ вблизи населенного пункта Сладкое в Донецкой Народной Республике, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, общие потери украинских вооруженных сил за сутки на Южно-Донецком направлении составили около 50 солдат, были уничтожены три пикапа и автомобиль.

В районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль, — сказал Конашенков.

Он также сообщил, что за сутки ВС РФ уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 в Херсонской области, гаубицу Д-20 в ДНР, самоходную гаубицу 2С3 «Акация» в ДНР, две гаубицы «Мста-Б» в Донецкой Народной Республике, две самоходные гаубицы «Гвоздика» в Запорожской области и ДНР, а также гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию AN/TPQ-36 в ДНР.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили склад боеприпасов и базу ремонта реактивных систем залпового огня ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны.

Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили в городе Днепрорудное Запорожской области схрон с оружием и боеприпасами ВСУ. Как рассказали в ГУВД региона, содержимое тайника предназначалось для совершения диверсий и терактов на территории области.

Ранее сообщалось, что в ЛНР был обнаружен схрон украинских диверсантов, готовивших теракты в Луганске. В тайнике находились пулеметы, гранатометы и различные боеприпасы, в том числе иностранного производства.