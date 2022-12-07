ВС РФ уничтожили более 70 ракет HIMARS в Кривом Роге ВС РФ уничтожили более 70 ракет РСЗО HIMARS ударом по цеху комбината ArcelorMittal

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВС РФ ударили по ракетному складу в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге и уничтожили свыше 70 ракет для РСЗО HIMARS, сообщил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Также были ликвидированы две пусковые установки для РСЗР MLRS. Кроме того, четыре установки MLRS получили критические повреждения.

По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, — подчеркнул Конашенков.

Кроме того, российские военные отразили атаки ВСУ на Краснолиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, ликвидированы около 340 украинских военных. Также ВС РФ уничтожили шесть боевых машин пехоты, МТ-ЛБ, три боевые бронированных машины, бронетранспортер, две самоходные артустановки 2С-1 «Гвоздика» и восемь автомобилей ВСУ.

Ранее Конашенков сообщал, что ВС России ударили по системе военного управления, объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины. Он уточнил, что все цели были поражены. Удар наносился ракетами большой дальности воздушного и морского базирования.