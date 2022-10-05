ВС России ударом из «Искандера» уничтожили ангар с Bayraktar на Украине Минобороны РФ: в Николаевской области уничтожен ангар с беспилотниками Bayraktar

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М»

Высокоточным ударом ракетного комплекса «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск в Николаевской области был уничтожен ангар с беспилотниками Bayraktar TB-2, сообщили в Минобороны России. Также в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США.

В Николаевской области высокоточным ударом ракетного комплекса «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотниками Bayraktar TB-2, — сообщили в ведомстве.

4 октября в МО РФ заявили, что на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Торское уничтожены подразделения 66-й механизированной бригады ВСУ. В результате уничтожено более 120 бойцов противника и 14 единиц бронетехники.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах вооруженных сил ДНР, ЛНР и России взять под контроль населенный пункт Красный Лиман. Он подчеркнул, что ситуация на этом направлении уже стабилизируется.