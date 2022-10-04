МО РФ: близ Торского уничтожены подразделения механизированной бригады ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа расчетов САУ Мста-С

На Краснолиманском направлении в районе населённого пункта Торское уничтожены подразделения 66-й механизированной бригады ВСУ, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В результате уничтожено более 120 бойцов противника и 14 единиц бронетехники.

На Краснолиманском направлении в районе населённого пункта Торское нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам временной дислокации националистических формирований, — сказано в сообщении.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах вооруженных сил ДНР, ЛНР и России взять под контроль населенный пункт Красный Лиман. Он подчеркнул, что ситуация на этом направлении уже стабилизируется.

До этого Минобороны России опубликовало кадры уничтожения массированным ударом артиллерии Воздушно-десантных войск РФ живой силы и техники Вооруженных сил Украины. В ролике демонстрируются моменты попадания артиллерийских снарядов точно по позициям противника. Военное ведомство уточняет, что в результате удара уничтожено большое количество украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.