Володин: Запад понял, что Зеленский проиграет

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Риторика Вашингтона и Брюсселя изменилась, поскольку они поняли, что с президентом Украины Владимиром Зеленским «победы не будет», такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он отметил, что в настоящее время США и Запад заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, а не решении его «на поле боя».

Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Что же случилось за это время? <...> Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят, — написал Володин.

Также политик связал изменения в позиции Вашингтона и Брюсселя с тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления не оправдали ожидания Запада. Володин считает, что «результат разочаровал западных спонсоров».

Кроме того, чиновников, по мнению председателя Госдумы, вынуждает реагировать внутриполитическая ситуация. По словам Володина, американцы и европейцы начали высказывать свою позицию по Украине.

Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы, — указал спикер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для проведения его встречи с украинским коллегой необходимо согласие Киева. Однако там от диалога отказываются, в то время как Москва не собирается на нем настаивать, указал глава государства.