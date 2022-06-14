Володин рассказал о перспективах возвращения советской системы образования Володин: советскую систему образования вернуть не получится

Фото: Юрий Иванов/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе очередного заседания рассказал о дальнейших перспективах России в образовательной сфере. По его словам, советскую систему образования вернуть не удастся, передает ИА REGNUM.

Когда вы говорите о том, что кто-то хочет взять и воссоздать советскую систему, не получится это сделать. Все это понимают, — заявил спикер.

Также он отметил, что на данном этапе нельзя принимать поспешных решений, поскольку речь идет об образовании детей.

Что касается скоропалительных решений, они не должны приниматься. А какие решения должны быть — от нас зависит. Но не принимать решения — неправильно. Не замечать проблему — неправильно, — подчеркнул Володин.

По его мнению, необходимо пользоваться всем имеющимся опытом, включая тот, который был получен во времена царской России, поскольку «огромное количество ученых с мировым именем прошли подготовку в школах, вузах того времени».

Ранее Володин заявил, что в России необходимо выстроить собственную уникальную систему высшего образования, основанную на лучших советских и современных практиках. Он подчеркнул, что западная образовательная модель не должна копироваться российскими вузами.