Володин предложил гибрид советского и российского образования Володин: нельзя слепо копировать западную модель образования

Фото: duma.gov.ru

В России необходимо выстроить собственную уникальную систему высшего образования, основанную на лучших советских и современных практиках, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что западная образовательная модель не должна копироваться российскими вузами.

Западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования, — написал Володин.

Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться 27 июня на парламентских слушаниях в Госдуме с участием министра науки и высшего образования, а также представителей вузовского сообщества и экспертов.

Накануне ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что при отмене Болонской системы образования не стоит отказываться от ЕГЭ, поскольку экзамен является надежным и отработанным механизмом оценки знаний. Он также предложил создать дополнительные экзамены по профильным предметам, чтобы более тщательно протестировать школьников.