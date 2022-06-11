Ректор УрФУ высказался о будущем ЕГЭ при отказе от Болонской системы Ректор УрФУ призвал не отказываться от ЕГЭ при отмене Болонской системы

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров

При отмене Болонской системы образования не стоит отказываться от ЕГЭ, поскольку экзамен является надежным и отработанным механизмом оценки знаний, считает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. В интервью РБК он предложил создать дополнительные экзамены по профильным предметам, чтобы более тщательно протестировать школьников.

Считаю, что ЕГЭ надо сохранить. Экзамены по профильным предметам на творческих направлениях и специальностях уже введены. Надо посмотреть, по каким направлениям и специальностям такие экзамены еще можно ввести, — сказал Кокшаров.

Накануне все учебные заведения России отказались от Болонской системы обучения. Рособрнадзор подчеркнул: несмотря на комплексную перестройку национальной системы образования, от единого государственного экзамена отказываться не будут.

Ранее в Роскомнадзоре заявили о снижении среднего балла по ЕГЭ. По мнению главы ведомства Анзора Музаева, причина кроется в изменении образовательных стандартов.