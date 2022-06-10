В Роскомнадзоре заявили о снижении среднего балла по ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2022 году средний балл по ЕГЭ будет заметно ниже по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом глава ведомства рассказал в передаче «Родительский чат». По его мнению, причина кроется в изменении образовательных стандартов.

Все очень просто и предсказуемо: у нас первый выпуск, который учился по новым государственным образовательным стандартам. Структуры контрольно-измерительных материалов, содержание претерпели изменения по всем предметам, — уточнил Музаев.

Глава Рособрнадзора также отметил, что данные показатели не связаны с ухудшением результатов, отсутствием должных мер со стороны школ или онлайн-формой проведения занятий.

Когда у нас есть изменения в каком-то предмете, у нас всегда проседает средний балл по отношению к предыдущему году, хотя я говорю, что сравнивать нельзя, — заявил он.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России не будут отказываться от Единого государственного экзамена, несмотря на выход из Болонской системы образования. По его мнению, ЕГЭ не является частью Болонской системы, а также выполняет «важнейшие социальные задачи», обеспечивая реализацию права всех школьников поступить в выбранный вуз независимо от региона проживания.

С ним согласен и ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин. Он считает, что в рамках изменения системы образования не планируется отменять ЕГЭ, который доказал свою объективность и эффективность. Он отметил, что ведется серьезная проверка, которая исключает случаи несоответствия знаний студентов баллам, полученным ими на ЕГЭ.