В России пообещали сохранить ЕГЭ при отказе от Болонской системы Рособрнадзор сохранит ЕГЭ при переходе к национальной системе образования

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России не будут отказываться от Единого государственного экзамена, несмотря на выход из Болонской системы образования, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «Интерфакс». По его мнению, ЕГЭ выполняет «важнейшие социальные задачи». Руководитель ведомства также добавил, что экзамен не является частью Болонской системы.

ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников независимо от региона проживания поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные вузы, — сказал Музаев.

Ранее в Минобрнауки рассказали NEWS.ru, что исключение российских вузов из Болонской системы образования никак не повлияет на предстоящую приемную кампанию 2022/23 учебного года. Как отметили в ведомстве, набор на бакалавриат и магистратуру будет открыт, как и планировалось ранее. Будущее национальной системы высшего образования за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что от идеологии Болонской системы в России надо уходить, но не отказываться от нее полностью. По его мнению, резкий отказ привнесет ряд экономических трудностей.