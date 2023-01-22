Володин предрек глобальную катастрофу из-за поставок оружия Киеву

Фото: US Army

На Западе должны понимать, что снабжение Украины наступательным вооружением может обернуться глобальной катастрофой, написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Использование Киевом этого оружия для ударов по российской территории повлечет за собой ответ «более мощным оружием», подчеркнул он.

Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия, — написал Володин.

Он напомнил, что в настоящее время российские войска наносят удары только по объектам военной и критической инфраструктуры.

Володин также назвал несостоятельными заявления о том, что ядерные державы ранее не применяли оружие массового поражения в локальных конфликтах. Он пояснил, что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия привыкла бороться до конца, поэтому необходимо продолжать вооружать Украину. При этом он подчеркнул, что ЕС не является стороной украинского конфликта и не собирается становиться его участником.