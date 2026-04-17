17 апреля 2026 в 09:52

Володин раскрыл результаты опроса о близости школ к табачным лавкам

Володин: 62% россиян против сокращения расстояния от школ до табачных лавок

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Большинство россиян против сокращения расстояния от школ, колледжей и вузов до мест продажи табачных изделий, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX. По его словам, такой позиции придерживаются 62% опрошенных.

Вчера прошел опрос. Большинство — 62% — высказалось против сокращения расстояния от школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций до точек продажи табачной продукции. За — 31%, все равно — 7%, — написал Володин.

По словам спикера парламента, в комментариях к опросу граждане указывали, что сокращение этой дистанции может нанести вред здоровью подрастающего поколения и ослабить существующий уровень защиты детей. Некоторые участники обсуждения даже предлагали увеличить дистанцию и принять более решительные меры.

Ранее Володин сообщал, что в Государственной думе готовится к рассмотрению во втором чтении правительственный законопроект о регулировании торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. По словам спикера, на данный момент поступил ряд поправок к документу.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
