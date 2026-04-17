Володин раскрыл результаты опроса о близости школ к табачным лавкам Володин: 62% россиян против сокращения расстояния от школ до табачных лавок

Большинство россиян против сокращения расстояния от школ, колледжей и вузов до мест продажи табачных изделий, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX. По его словам, такой позиции придерживаются 62% опрошенных.

Вчера прошел опрос. Большинство — 62% — высказалось против сокращения расстояния от школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций до точек продажи табачной продукции. За — 31%, все равно — 7%, — написал Володин.

По словам спикера парламента, в комментариях к опросу граждане указывали, что сокращение этой дистанции может нанести вред здоровью подрастающего поколения и ослабить существующий уровень защиты детей. Некоторые участники обсуждения даже предлагали увеличить дистанцию и принять более решительные меры.

Ранее Володин сообщал, что в Государственной думе готовится к рассмотрению во втором чтении правительственный законопроект о регулировании торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. По словам спикера, на данный момент поступил ряд поправок к документу.