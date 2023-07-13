Володин посоветовал Байдену заняться своим здоровьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента посоветовал президенту США Джо Байдену заняться своим здоровьем, чтобы во всем мире наступило спокойствие. По мнению спикера Госдумы, специалистам из разных стран надо своевременно помочь главе Соединенных Штатов. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

Правильно будет заняться ему своим здоровьем. Надо всем лучшим специалистам из разных стран оказать ему помощь. Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит. Он мучается, и мучается огромное количество людей. Помогите ему. Это будет гуманно и своевременно, — сказал Володин.

Ранее американские эксперты предположили, что вероятность того, что президент США умрет в течение следующих пяти лет, составляет 31,35%, а в случае переизбрания Байдена на посту главы Соединенных Штатов вероятность того, что он умрет, составляет 50%. Это связано с тем, что деятельность в должности главы государства считается одной из самых напряженных в мире.

До этого на одном из билбордов в Вильнюсе появилась запись с падающим при выходе из самолета президентом США. Ролик транслировался перед саммитом НАТО, который проходит в литовской столице.