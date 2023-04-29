Володин напомнил, какие законы вступают в силу с мая Володин: с мая в силу вступают законы о соцвыплатах, пенсиях и запрете продажи вейпов детям

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Вячеслав Володин

В мае в силу вступят более 10 законов, принятых Госдумой, Советом Федерации и подписанных президентом России, сообщил в Telegram-канале нижней палаты парламента спикер Вячеслав Володин. Он отметил, что уже с понедельника продавцов вейпов, отпускающих товары детям, начнут привлекать к уголовной ответственности.

Поступало много обращений от родителей и учителей о курении вейпов детьми. Они переживают, что это наносит вред. <...> Закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Это решение защитит здоровье наших детей, — подчеркнул Володин.

Кроме того, с мая начнет действовать закон, который наделяет президента России дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия незаконных решений или осуществления действий против них. Еще один нормативно-правовой акт вводит ответственность за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании российских военнослужащих и добровольцев, а также должностных лиц органов публичной власти.

Кроме того, вступает в силу закон о доставке пенсий. С мая она будет осуществляться исключительно через «Почту России», что позволит сделать выплаты гарантированными и бесперебойными. Кроме того, закон будет защищать пенсионные накопления.

Также с мая ужесточается наказание за государственную измену. За шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника будет грозить пожизненное заключение.

С мая будут также упрощены процедуры получения мер поддержки семьями участников СВО. В частности в судебном порядке можно будет признать родственника безвестно отсутствующим, а справки о смерти бойцов начнут выдать уполномоченные лица.

Также вступят в силу законы о создании специального ресурса для помощи тяжелобольным детям с информацией о медикаментах, а ФНС начнет информировать банки о смерти их клиентов.

Ранее глава межфракционной рабочей группы по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова заявила, что государственные меры поддержки хотят распространить на все многодетные семьи, вне зависимости от уровня их доходов. Парламентарий пояснила, что основной аргумент в пользу этого решения в том, что не нужно доводить многодетные семьи до состояния, когда им потребуются выплаты со стороны государства.