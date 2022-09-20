Володин отреагировал на призывы жителей Донбасса о срочных референдумах Володин: Госдума поддержит желание жителей Донбасса стать частью России

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Госдума поддержит жителей Донбасса, если они выскажутся за вступление в состав России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что Россия ждет от них свободного волеизъявления и последнее слово останется за ними.

Сейчас за ними выбор. И если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим. И они должны это понимать, что сегодня мы ждем от них свободного волеизъявления, — заявил Володин.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдум о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик юридически закрепит тот факт, что Донбасс и другие подконтрольные территории уже давно являются Россией. По его словам, само проведение референдума назрело уже давно.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России. Позже Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.