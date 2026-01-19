Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 12:53

«Войдет в историю»: в Кремле согласились с популярным мнением о Трампе

Песков: Трамп может войти в мировую историю в случае присоединения Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Трудно не согласиться с мнением, что президент США Дональд Трамп, решив вопрос присоединения Гренландии, войдет в мировую историю, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, такой позиции придерживаются многие международные аналитики.

Существуют эксперты международные, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю США, но и в мировую историю, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее французская журналистка и политический аналитик Лара Стам предположила, что глава Белого дома хочет войти в историю как человек, который сумел сделать что-то невероятное. В случае присоединения Гренландии к США имя Трампа навсегда осталось бы в истории, а мировое равновесие было бы перекроено, считает эксперт.

До этого Трамп заявил, что не обязан думать исключительно о мире, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира. Он уточнил, что теперь может сосредоточиться на интересах Соединенных Штатов. Письмо главы государства к Дании опубликовал журналист Ник Шифрин.

