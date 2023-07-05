Военным пенсионерам пересчитают выплаты в случае участия в СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Пенсионеры, которые относятся к силовым структурам и заключат контракт на военную службу, в том числе в зоне проведения СВО, по окончании спецоперации смогут получить пенсию в большем размере, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отдельные категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы, в том числе для участия в специальной военной операции, после окончания этой службы смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа, — говорится в документе.

Согласно тексту постановления, после завершения службы по контракту или по мобилизации, такие граждане им могут назначить пенсию «в большем размере с учетом выслуги и общего стажа». Для этого будет достаточно подать рапорт в свое ведомство.