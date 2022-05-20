«Внушает серьёзное беспокойство»: Медведев о выявлении случаев оспы обезьян Медведев: выявление случаев оспы обезьян вызывает серьёзное беспокойство

Фото David Oxberry/moodboard/Global Look Press

Случаи оспы обезьян, которые выявили в европейских странах, Канаде и Австралии, вызывают серьёзное беспокойство, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит РИА Новости, хотя зарегистрированные случаи единичные, это всё равно неприятная информация.

Появились и другие новости — не самые приятные, в частности из Европы. Они касаются не коронавирусной инфекции, а оспы обезьян. Это единичные случаи, но они, конечно, тоже внушают серьёзное беспокойство, — сказал Медведев.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая редко передаётся от человека к человеку. Обычно проходит в лёгкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Однако у некоторых людей может развиться тяжёлая форма заболевания. Инфекция может распространяться при тесном контакте с заражённым человеком, однако риск передачи её населению в целом очень низкий.

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил в беседе с NEWS.ru, что при каждой передаче вируса от человека к человеку его активность снижается. В связи с этим в случае появления вспышки никаких мер принимать не нужно.

Случаи заражения оспой обезьян уже были выявлены в Бельгии, Франции, Италии, Португалии, Британии, Швеции, Испании, Австралии и Канаде.