Госдуму предложили собрать на внеочередное заседание Совет Госдумы рассмотрит вопрос о внеочередном заседании нижней палаты 15 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Госдума может собраться на внеочередное пленарное заседание 15 июля, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента. Окончательное решение о проведении примут на Совете ГД, который соберется 11 июля. Его поручил созвать спикер Вячеслав Володин.

Один из вопросов повестки Совета — проведение в соответствии со статьей 14 (часть Д) Регламента ГД внеочередного пленарного заседания Государственной думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля, — сказано в сообщении.

Уточняется, что необходимость провести внеочередное заседание появилось в связи с накоплением вопросов, которые требуют неотложного решения властей. В ходе мероприятия депутаты также рассмотрят инициативы, исходящие от правительства РФ.

Ранее Володин среди самых значимых законопроектов весенней сессии выделил Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛДНР. Более того, он напомнил о повышении пенсий военным и неработающим пенсионерам.