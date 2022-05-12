Власти отреагировали на предложение резко повысить штрафы в России Проект «20 идей по развитию России» получил ответ на свою инициативу от Министерства финансов, Минюста и МВД

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, предложивший новую систему исчисления штрафов, получил ответ от властей на свою инициативу. Комментарии Министерства финансов, Минюста и МВД России опубликованы на сайте проекта.

В декабре 2021 года Давыдов предложил по-новому начислять административные штрафы в России, привязав их к прожиточному минимуму. По его мнению, таким образом наказание будет соразмерно доходу нарушителя, что позволит снизить число правонарушений. Кроме того, это избавит российское законодательство от проблемы несоответствия штрафов уровню жизни в стране. К примеру, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч в 2002 году составлял 500 рублей, а величина прожиточного минимума в первом квартале того же года — 1719 рублей. С тех пор прожиточный минимум вырос в семь раз, а наказание за это правонарушение осталось таким же.

В профильных министерствах правительства России не поддержали инициативы Давыдова, сославшись на отсутствие анализа эффективности действующей системы. В частности, об этом сказано в ответе МВД на письмо автора проекта.

«Принятию решения о повышении административных штрафов должен предшествовать всесторонний анализ правоприменительной деятельности на территории всей Российской Федерации, подтверждающий наличие соответствующих проблем правоприменения, статистических и иных данных, свидетельствующих о неэффективности действующей модели правового регулирования», — заявили в ведомстве.

В Министерстве юстиции отметили, что предлагаемое исчисление административных штрафов не позволит качественно классифицировать административную ответственность в зависимости от степени общественной вредности, а также повлечет масштабные изменения в КоАП.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Дмитрий Давыдов поблагодарил профильные ведомства за рассмотрение обращений, но, несмотря на отрицательный ответ и на тот факт, что похожее предложение было отвергнуто правительством в 2016 году, предложил рассмотреть свои аргументы.

По словам автора проекта, при введении штрафа законодатели оценивают степень его общественной вредности и учитывают его эффективность противодействия правонарушению. Однако со временем стоимость национальной валюты существенно меняется, и, соответственно, изменяется размер штрафа в его натуральном эквиваленте. За последние 20 лет цены на товары и услуги выросли в четыре — восемь раз, однако штрафы остались прежними.

«Соответственно, сейчас восприятие штрафа, установленного в 2002 году, кардинально отличается от того, какую значимость в противодействии нарушению он представлял, когда был установлен», — добавил Давыдов.

Также автор проекта отметил, что введение новой системы штрафов не повлечет за собой необходимости менять каждую статью КоАП, поскольку при переходе на расчетный показатель каждый из них надо будет всего лишь поделить на значение показателя. Таким образом, будут сохранены пропорции исчисления штрафов по новой системе.

Органы власти при этом не ограничены в возможности менять их размер в зависимости от общественной вредности. Если в каких-то случаях штраф покажется слишком большим, его всегда можно понизить.

«Власть будет иметь больше поводов к понижению штрафов, которые растут естественным путем, что будет воспринято положительно в глазах общественности. Так, например, в 2014 году штраф в Казахстане за превышение скорости от 20 до 40 км/ч составлял 15 месячных расчетных показателей, что составляло 27 780 тенге. Но начиная с 2018 года штраф был снижен до 10 месячных расчетных показателей. И при этом в 2022 году он составляет уже 30 630 тенге», — отметил Давыдов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате внедрения данного предложения сумма штрафа всегда будет соответствовать уровню общественной вредности от нарушения. В качестве примера неэффективности действующей системы Давыдов привел штраф за повреждение дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения. Сейчас он составляет от 5000 до 10 000 рублей, однако с ростом девальвации и инфляции стоимость обустройства дорог увеличивается. Поэтому нынешняя система исчисления штрафов не вполне учитывает зависимость суммы штрафа от степени общественной вредности.

Дмитрий Давыдов согласен с МВД, что механическое увеличение суммы штрафов без всестороннего анализа правоприменительной деятельности будет вредить государству и обществу. Но автор проекта отмечает, что в его предложениях нет механического увеличения на какую-то случайную величину.

Возможное повышение в связи с инфляцией и девальвацией не является пересмотром мер по своей сути, но, наоборот, оно приводит меру ответственности в соответствие с реальностью, но не увеличивает и не снижает ее значимость. Давыдов предложил Минфину вернуться к рассмотрению этой инициативы, чтобы реализовать ее на законодательном уровне.