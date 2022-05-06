Где живут и откуда падают: шесть наивных вопросов о клещах Могут ли опасные членистоногие прыгать с деревьев и у кого выше шанс быть укушенным

Фото Robert Haasmann/Global Look Press

Май и июнь — пик активности клещей. Они проснулись от зимней спячки и устремились в поисках пищи. Кровососущие паукообразные опасны. Помимо энцефалита они переносят боррелиоз. Существует много разновидностей клещей. Но человека кусают паразиты из отряда Ixodida, которых называют иксодовыми. Россияне по-прежнему недооценивают опасность клещей, об этом говорит статистика Роспотребнадзора. NEWS.ru задал биологам шесть наивных вопросов о клещах и записал их ответы.

Я не хожу по лесам, отдыхаю в парке. Мне следует боятся клещей?

Если городской парк расположен в центре города и к нему не примыкает лесная зона, то вероятность найти там клеща минимальная. Как рассказал NEWS.ru научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский, для зимовки членистоногим нужен ненарушенный верхний слой почвы. В парке же такое встретишь редко. Но многие парки граничат с настоящим лесом. Например, Сокольники — это часть Лосиного Острова. Там могут встретиться клещи, поэтому нужно соблюдать осторожность.

Клещ на охоте Robert Haasmann/Global Look Press

Животные также являются переносчиками паразитов. Из леса клещ попадает в городской парк с собачей шерсти. Хозяева могут не заметить паразита. Напившись крови, он падает на траву и там ждёт новую жертву. Часто переносчиками являются и бродячие псы. Далеко не все парки качественно обрабатывают от клещей, сообщила ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени Сеченова Людмила Ганушкина. В последние годы дела с этим обстоят все хуже. Поэтому клеща можно поймать, не выезжая из города.

Может ли клещ упасть с дерева?

Существует расхожее мнение, что клещи пикируют с деревьев, но это не так, сообщает Марьинский. С высоты может упасть на человека лосиная муха (не переносит опасные заболевания), внешне она похожа на клеща. Но это разные существа. Клещ же поджидает свою жертву, находясь на расстоянии не выше 80–100 см от земли: в траве, в редких случаях — на ветках кустарников .

Важно понимать, что клещ всегда атакует снизу. Он находится не выше уровня пояса взрослого человека. Поэтому, когда вы идете гулять в лес, важно в первую очередь уделять внимание именно штанам. Их тщательнее всего обрабатывать репеллентом. Желательно, чтобы штаны были однотонными и светлыми. Тогда клеща легче увидеть. Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова

Клещ Bernd Weissbrod/dpa/Global Look Press

Когда клещ запрыгнул на потенциальную жертву, он может долго ползать по телу и одежде в поисках подходящего места. Его путь занимает от 20 минут до 2 часов. Поэтому регулярные осмотры являются хорошей профилактикой укусов. Пока клещ не проткнул кожу, он не опасен.

Меня укусил клещ, я умру?

Вероятность есть, но небольшая. Зависит от того, в каком регионе страны случилось нападение. На Дальнем Востоке и в Сибири членистоногие чаще являются переносчиками энцефалита. Это самая опасная инфекция, которую можно получить от них. По данным Людмилы Ганушкиной, на этих территориях около 7–9% клещей заражены.

Если человек не был вакцинирован и вирус попал в его организм, болезнь неизбежна. Но протекать она может по-разному. Это зависит от формы — западная или дальневосточная. Последняя отличается высокой летальностью (20–25%). Происходит необратимое поражение нервной системы. Хорошая новость — энцефалит лечится. Главное, вовремя обратиться за медицинской помощью.

В Московской области и некоторых других регионах Центральной России энцефалит встречается гораздо реже. Здесь больше распространён боррелиоз (болезнь Лайма), сообщает Вадим Марьинский. Это тоже серьёзное заболевание, правда с меньшей летальностью. Оно проявляется высокой температурой, слабостью, головной болью, тошнотой, лихорадкой. Если болезнь не лечить, с годами это может отразиться на суставах, иммунитете, общем состоянии, добавляет Ганушкина. Это бомба замедленного действия.

Главная проблема — признаки и энцефалита и боррелиоза на начальной стадии нередко путают с гриппом и ОРЗ, поэтому не обращаются к врачу, а занимаются самолечением. Это может ухудшить состояние.

Обнаружил впившегося клеща, что делать дальше?

Кровососа нужно как можно быстрее извлечь. Первым делом следует обработать место укуса любым антисептиком. Затем с помощью пинцета или крепкой нитки захватить клеща как можно ближе к поверхности кожи. Место укуса продезинфицировать

После этого поместите клеща в банку или контейнер и отвезите на анализ, рекомендует Ганушкина. Подобная услуга предоставляется как в частных клиниках, так и в лабораториях Роспотребнадзора. Исследование занимает несколько дней. Также там можно сдать кровь на содержание инфекций, распространяемых клещами. Если анализ на энцефалит или боррелиоз оказался положительным, нужно обратиться к врачу-инфекционисту. Существуют препараты, которые купируют инфекции на корню.

Удаление клеща Robert Haasmann/Global Look Press

Чтобы избежать проблем летом, эксперты рекомендуют вакцинироваться от клещевого энцефалита заранее. Первую прививку человек получает осенью, а вторую — зимой. Такая схема обеспечивает выработку стойкой защиты от опасного заболевания. От болезни Лайма прививки пока нет.

Можно ли по характеру укуса определить, заражённый клещ или нет?

На самом деле можно. Но это актуально только для боррелиоза. Если на месте укуса появляется обширное покраснение ( диаметром с пятирублевую монету и больше), то с вероятностью 99% боррелия попала в организм, сообщила Ганушкина. При нападении клеща, инфицированного энцефалитом, никаких подозрительных симптомов нет.

Даже если клещ ничем не заражён, есть вероятность развития аллергии на укус. Её можно спутать с симптомами попадания боррелии. В число потенциальных жертв входят люди, имеющие склонность к аллергическим реакциям. Основные симптомы — сильное покраснение укушенного места и близлежащих кожных покровов, зуд и жжение, припухлость или отек.

Правда ли, что одних людей клещи любят больше, а других меньше?

Вадим Марьинский опровергает эту теорию — клещам абсолютно все равно кого кусать. Они одинаково любят и молодых, и пожилых, и мужчин, и женщин.

Клещи не ориентируются по запаху. Они реагируют на вибрацию почвы. То есть понимает, что сейчас кто-то пройдёт мимо, и готовятся к тому, чтобы за него зацепиться, — сообщает Марьинский.

Но вероятность встречи с клещом увеличивается при определенном поведении, добавляет эксперт. Например, если во время прогулки по лесу компанией человек любит идти первым. Для кровососов он становится лёгкой добычей.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, с начала 2022 года в России прививку от клещевого энцефалита сделали более 1,4 миллиона человек. планируют вакцинироваться более 2,8 миллиона россиян. С начала сезона в лаборатории по исследованию клещей поступило уже 9 тысяч особей. В настоящее время количество обращений пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетние значения. Случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано.