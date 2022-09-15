Владимирский омбудсмен проверит условия содержания Навального в колонии Омбудсмен Людмила Романова планирует навестить Навального в колонии

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный (на экране), отбывающий наказание в исправительной колонии

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова проверит условия содержания оппозиционера Алексея Навального в колонии, сообщает издание «Подъем». Помощница омбудсмена заверила, что Романова заедет с визитом к заключенному после возвращения из командировки в Хабаровск.

Жалоб к нам не поступало на это (на ограничения общения с адвокатом. — NEWS.ru), соответственно, проверка экстренно не должна быть продлена. Но после командировки уполномоченный планирует посетить ИК № 6 в связи с открывшимися подробностями, — отметила помощница.

Сегодня Навальный пожаловался, что администрация колонии строгого режима № 6 во Владимирской области сделала в кабинке для переговоров непрозрачной перегородку между ним и его защитником. Политик сообщил, что теперь вместо адвоката видит только силуэт человека и ему даже не могут показать документы по делу.

Ранее Навальный писал, что руководство колонии отменило в его отношении адвокатскую тайну и теперь все входящие и исходящие документы от правозащитников будут проверяться со стороны сотрудников колонии в течение трех дней. Также оппозиционер четырежды за месяц оказался в штрафном изоляторе. Причинами для этого были, например, незастегнутая пуговица и не убранные за спину руки.