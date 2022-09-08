В отношении Навального отменили адвокатскую тайну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

В отношении оппозиционера Алексея Навального руководство Владимирской колонии № 6 отменило адвокатскую тайну. Заключенный политик в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) написал, что теперь все входящие и исходящие документы от правозащитников будут проверяться со стороны сотрудников колонии в течение трех дней. На вопрос Навального о том, почему было принято такое решение, представители правоохранительных органов решили не отвечать.

Все входящие и исходящие адвокатские документы отныне будут подвергаться проверке длительностью три дня, — написал Навальный.

Политик сравнил общение с адвокатом с пантомимой, потому как окошко, через которое он общается с правозащитником, огорожено решеткой и двойным пластиковым стеклом.

Адвокатская тайна предполагает неразглашение тех сведений, которые сообщены адвокату в силу носимого им звания и разглашение которых противоречит интересам лица, их сообщившего.

Ранее Навальный заявил, что его вновь отправили в ШИЗО, в этот раз — на 15 суток. Таким образом, он оказался в четвертый раз в стенах штрафного изолятора за месяц. Навальный подчеркнул, что его отправили в ШИЗО накануне свидания с женой и родителями.