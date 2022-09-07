Навального в четвертый раз за месяц отправили в ШИЗО

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный(на экране), отбывающий наказание в исправительной колонии №2

Осужденный оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале заявил, что его вновь отправили в ШИЗО, в этот раз — на 15 суток. Таким образом, он оказался в четвертый раз в стенах штрафного изолятора за месяц. Навальный подчеркнул, что его отправили в ШИЗО накануне свидания с женой и родителями.

Я только вышел из ШИЗО, и меня снова отправили в ШИЗО — 15 суток. Заодно сразу признали «злостным нарушителем». А значит, теперь я внутри колонии строгого режима буду помещен на строгие условия содержания, — отметил Навальный.

Он поинтересовался, какими будут условия в штрафном изоляторе: как у Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят» или у злодея Магнето в супергеройской картине «Люди Х»?

Ранее Telegram-канал «Двач» опубликовал фото Навального спустя 592 дня его пребывания за решеткой. 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в многократных нарушениях испытательного срока по делу «Ив Роше».