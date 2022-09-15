Навальному запретили смотреть на адвоката Оппозиционер Навальный рассказал, что в колонии сделали непрозрачной перегородку между ним и его защитником

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии

Администрация колонии строгого режима № 6 во Владимирской области, в которой отбывает заключение оппозиционер Алексей Навальный, сделала в кабинке для переговоров непрозрачной перегородку между ним и его защитником. Об этом сообщил сам заключенный в Telegram-канале, добавив, что теперь вместо адвоката видит только силуэт человека и ему даже не могут показать документы по делу.

Я сижу на стуле в комнатке метр на метр. Передо мной пластиковая стена, за которой смутно виден силуэт человека. О том, что это адвокат, можно догадаться только по голосу. И теперь мне постоянно хочется сказать: «Простите, святой отец. Я согрешил», — написал Навальный.

Адвокат политика Вадим Кобзев ответил на это: «Исповедовал сегодня Навального. Он признался, что грешен».

Ранее Навальный написал, что руководство колонии отменило в его отношении адвокатскую тайну и теперь все входящие и исходящие документы от правозащитников будут проверяться со стороны сотрудников колонии в течение трех дней. На вопрос Навального о том, почему было принято такое решение, представители правоохранительных органов решили не отвечать.

Адвокатская тайна предполагает неразглашение тех сведений, которые сообщены адвокату в силу носимого им звания, и разглашение которых противоречит интересам лица, их сообщившего.