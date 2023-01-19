«Вирус исключительности»: Захарова про слова Керри о «спасителях планеты» Захарова: слова Керри отражают распространенный в США «вирус исключительности»

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале пошутила над словами спецпредставителя американского президента по климату Джона Керри, который назвал себя и других посетителей Всемирного экономического форума в Давосе «спасителями планеты». Она написала, что в США распространен «вирус исключительности», который передается «так же, как обезьянья оспа».

Зафиксировано новое заболевание — вирус исключительности. Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа, — написала Захарова.

Подписчики дипломата в комментариях предположили, что американцы на форуме употребляли запрещенные препараты.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее назвал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад находится в поисках «окончательного решения русского вопроса», неприемлемыми. Дипломат добавил, что глава российского внешнеполитического ведомства проявил свое «неуважение» к жертвам холокоста из-за сравнения политики Европы по Украине с действиями нацистской Германии. Он добавил, что между «действиями Брюсселя по оказанию помощи Украине и преступлениями нацистской Германии нет параллелей».