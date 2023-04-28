Вассерман прокомментировал скандал вокруг публикации посла РФ в Испании Вассерман назвал «истинным лицом Европы» скандал вокруг публикации посла РФ в Испании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Дипломатический скандал вокруг публикации послом РФ в Испании видеоролика о ситуации на Украине в очередной раз показал истинное лицо Европы, которая стремится к «изоляции от всего русского», считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В беседе с «Народными новостями» он подчеркнул, что российским дипломатам в западных странах не дают распространять свою точку зрения.

Ранее посол РФ в Мадриде Юрий Клименко был вызван в МИД Испании, где госсекретарь по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено потребовал у дипломата объяснить размещение на странице российского посольства видеоролика о конфликте на Украине.

По словам Вассермана, этот случай иллюстрирует сложившуюся на Западе тенденцию притеснения российских диппредставителей.

Мадридский скандал в очередной раз показал истинное лицо Европы, которая стремится к «изоляции от всего русского», однако ее действия лишь больно ударят по самому Западу, — подчеркнул депутат.

Он уточнил, что западная коалиция лишь усиливает собственную информационную блокаду, обрекая себя на работу с неполными и неточными данными и руководствуясь лишь своей собственной, изолированной картиной мира.

Какой-то эффект, несомненно, имеется. Кто действует, исходя из неполных и неточных сведений, неизбежно будет совершать множество ошибок. Чем плотнее будет информационная блокада Запада, тем больше Запад будет вредить самому себе, — пояснил парламентарий.

Он высказал мнение, что чем активнее российская сторона будет продвигать информацию о своей позиции, тем больше западных граждан смогут узнать правду о ситуации в мире.

Ранее Вассерман рассказал, какой срок окончания СВО наиболее выгоден для России с экономической точки зрения. По его мнению, боевые действия необходимо завершить не позже конца сентября этого года.