Вассерман объяснил, почему китайская модель интернета не годится для России Вассерман назвал воспитание единственным способом защиты детей от опасности в интернете

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Китайская модель блокировок в интернете продемонстрировала свою неэффективность в вопросе защиты детей от нежелательного контента, рассказал в беседе с «Радио 1» депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он отметил, что более действенной программой для России должно стать достойное воспитание подрастающего поколения.

Издание напоминает, что доступ ко многим иностранным сайтам в КНР ограничен правительством в целях государственной безопасности. Фильтрация запросов производится по ключевым словам, а также по черному списку адресов веб-страниц.

Изначально интернет проектировался в качестве системы связи, устойчивой даже к ядерной войне, поэтому в случае блокировки интернет автоматически ищет обходные пути, — пояснил Вассерман.

По его словам, если ограничения не работают, надо решать проблему иным путем — в частности, всерьез заниматься воспитанием детей, чтобы они имели представление о том, что такое хорошо и плохо, еще до того, как начнут пользоваться интернетом.

То, что со школы и дошкольных учреждений была снята задача воспитания, обернулось множеством тяжких последствий. Значит, надо восстанавливать систему воспитания и объяснения, почему в интернете можно наткнуться на всякую дрянь, — подчеркнул депутат.

Ранее Вассерман высказался за возвращение в школы советских принципов воспитания. По его словам, современная школа не контролирует естественное соперничество между детьми и это зачастую приводит к трагедиям.