В Совфеде захотели проверять предлагающие ЭКО частные клиники Сенатор Круглый предложил отменить мораторий на проверки выполняющих ЭКО частных клиник

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Необходимо отменить мораторий на проверки частных клиник, которые предлагают и делают процедуру ЭКО, считает сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый. Комментируя ситуацию «Парламентской газете», он отметил, что Совет Федерации обратился с такой рекомендацией к правительству. Сенатор пояснил, что необходимо четко убедиться, как проводят процедуру частные клиники и есть ли у них квалифицированные специалисты.

Мы обращались в Росздравнадзор, а нам сказали: ничего не можем поделать, действует мораторий на плановые проверки бизнеса. <...> Мы даем свои рекомендации, следим, чтобы они обсуждались в правительстве и чтобы был конкретный ответ, — рассказал Круглый.

Сенатор также уточнил, что выступает за повышение доступности процедуры ЭКО. Он пояснил, что сама процедура оплачивается по ОМС, а подготовка и предимплатационное генетическое обследование в него не входят. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по охране здоровья Елена Калинина поддержала предложение и отметила, что врачам не всегда удается убедить будущих родителей в проведении экспертизы, которая снижает риски рождения ребенка с заболеваниями.

Круглый также добавил, что в Совфеде не обсуждали ограничение репродуктивного возраста. Он рассказал, что речь шла о возможности ограничить возраст, когда женщина сможет обратиться в клинику по полису ОМС с целью провести процедуру ЭКО. Сенатор уверен, что вводить такие меры не стоит.

Каждый ребенок ценен. И после обсуждения от Совета Федерации каких-либо законопроектов и рекомендаций не последовало. Так что никакого ограничения возраста при применении вспомогательных репродуктивных технологий не планируется, — заключил он.

Руководитель рабочей группы «Семья, материнство, детство» координационного совета НКО России Виктория Данильченко ранее рассказала о проведении процедуры ЭКО в России. Провести ее возможно только при согласии мужчины.