Россиянкам рассказали, можно ли сделать ЭКО без согласия мужчины Адвокат Данильченко заявила, что ЭКО можно сделать только при согласии мужчины

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Провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщина в России может только при согласии мужчины, рассказала руководитель рабочей группы «Семья, материнство, детство» координационного совета НКО России Виктория Данильченко. В разговоре с «Радио 1» адвокат пояснила, что клиника не может пойти на уступки в случае, если одна сторона не дает право на сохранение или криоконсервацию.

У нас на сегодняшний день есть ряд документов, которые говорят о том, что должно быть согласие как мужчины, так и женщины на сохранение или криоконсервацию. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем понимать, что делается с этим оплодотворенным эмбрионом. То есть, когда семейная пара забрала эмбрион на руки, конечно, клиника никакой ответственности не несет, но пока этого не произошло, то нужно согласие обеих сторон, — рассказала эксперт.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой, проблему можно было бы решить распиской о том, что женщина в случае рождения ребенка при помощи ЭКО не будет претендовать на алименты. Но омбудсмен отмечает, что в этой ситуации нет гарантии, что условия расписки будут выполнены. Женщина может передумать и принять решение установить отцовство.

Никакая расписка, никакой документ не сможет отнять право женщины требовать алименты в будущем. Когда писала — не претендовала, а через два часа уже претендую. Даже если она кровью и нотариусом заверит, и кровью нотариуса заверит, ее никто не может ограничить в праве претендовать, — заключила эксперт.

Директор МНПЦ наркологии ДЗМ Антон Масякин ранее предупредил о риске возникновения нарушений при развитии плода при зачатии ребенка в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, проблему не всегда удается обнаружить во время беременности, иногда нарушения проявляются спустя какое-то время после рождения ребенка.