В Совфеде рассказали, когда ВС РФ разрушат военную инфраструктуру Украины Сенатор Бондарев: в скором времени военную инфраструктуру Украины разрушат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При сохранении текущего темпа продвижения СВО Вооруженные силы России в скором времени полностью разрушат военную инфраструктуру Украины. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне Виктор Бондарев в своем Telegram-канале. В качестве подтверждения своего тезиса политик сослался на боевые сводки Минобороны России, которые озвучивает представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

При сохранении нынешних темпов спецоперации военная инфраструктура Украины скоро будет разрушена окончательно, — заявил сенатор.

Бондарев также отметил усердие, с которым «трудятся» бойцы разных подразделений российской армии на фронте.

Ранее депутат Государственной думы Адам Делимханов выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится к концу этого года. По его словам, предпосылки для окончания СВО уже есть. Однако, по мнению Делимханова, говорить о завершении спецоперации на данный момент пока рано в связи с тем, что на Украине царит прежний режим во главе с президентом Владимиром Зеленским.