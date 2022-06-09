В Госдуме назвали возможные сроки завершения спецоперации Депутат Делимханов надеется, что спецоперация закончится к концу этого года

Депутат Государственной думы Адам Делимханов выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится к концу этого года, пишет РИА Новости. По его словам, предпосылки для окончания СВО уже есть. Однако, по мнению Делимханова, говорить о завершении спецоперации на данный момент пока рано, в связи с тем, что на Украине царит прежний режим во главе с президентом Владимиром Зеленским, которого депутат назвал «наркоманом».

Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть, — заявил Делимханов, отвечая на вопрос о том, завершится ли СВО к концу этого года.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация на Украине идет по плану и в соответствии с задачами, поставленными президентом России. По его словам, сами задачи также выполняются полностью, ситуация оценивается как спокойная.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре заявил, что военная спецоперация, которую Россия развернула на Украине, продвигается по плану и достигает поставленных задач. Глава ведомства отметил, что во время СВО Москва уделяет особое внимание минимизации ущерба мирному населению Донбасса и военным.