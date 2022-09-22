В Совфеде предложили брать в армию с плоскостопием и сколиозом Сенатор Ковитиди предложила исключить из оснований для отсрочки от службы плоскостопие и сколиоз

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Ольга Ковитиди

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что в России необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний, дающих право на отсрочку от призыва. По ее словам, которые приводит РИА Новости, сейчас освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.

Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей, — подчеркнула Ковитиди.

Ранее директор правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов заявил, что намеренное нанесение себе переломов и увечий ради отсрочки мобилизации преследуется по закону. По его словам, годными так или иначе считаются все граждане, кроме имеющих инвалидность или тяжелое заболевание.

Поводом для заявления стали участившиеся запросы в Google типа «как сломать руку». Табалов напомнил, что умышленное нанесение себе травм будет расцениваться как попытка избежать мобилизации. За это Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.