В Совфеде предложили сблизить электросамокаты с автомобилями Сенатор Васильев предложил устанавливать на электросамокаты госномера

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Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо снабдить государственными номерными знаками по аналогии с автомобилями, заявил замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети. По его мнению, которое приводит ТАСС, только после этого можно будет говорить о штрафах и создании системы фиксации нарушений ПДД таким транспортом.

Первостепенной задачей сегодня должна быть обязательная государственная регистрация всех средств индивидуальной мобильности, присвоение им государственных номерных знаков и, соответственно, установка на них номерных знаков. Следующий шаг — это создание надежной системы фиксации правонарушений, — сказал сенатор.

После того как это будет реализовано, можно будет включать в Кодекс об административных правонарушениях нормы, предусматривающие штрафы для водителей СИМ за нарушения ПДД, считает Васильев. Кроме того, он отметил, что передвижение самокатов по автодорогам ограничено или вообще запрещено. При этом во многих российских городах нет специально выделенных для СИМ дорожек, а там, где они есть, отсутствуют какие-либо регулирующие знаки.

Ранее Васильев заявил, что уже сегодня можно ввести штраф за езду на электросамокате одновременно двух человек. По его мнению, наказывать таких нарушителей следует по аналогии с теми, кто переходит дорогу в неположенном месте, но значительно строже: размер взыскания должен составлять тысячу рублей.