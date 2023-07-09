Стало известно, как россиян накажут за езду на самокате вдвоем За езду на самокате вдвоем россиянам может грозить штраф в тысячу рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штраф за передвижение одновременно двух человек на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) может составить одну тысячу рублей, сказал ТАСС замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев. По его мнению, наказывать таких нарушителей следует по аналогии с теми, кто переходит дорогу в неположенном месте, но значительно строже.

Уже сегодня необходимо по аналогии с наказанием за нарушение правил дорожного движения пешеходом наказывать пользователей СИМ за езду на электросамокате вдвоем и ввести штраф за данное правонарушение. Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое, — сказал сенатор.

Он отметил, что наказание по аналогии с пешеходами-нарушителями оправдано, поскольку в этом случае не нужно будет вводить дополнительную систему фиксации правонарушения. Делать это и взимать штрафы с самокатчиков могут сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что сенатор Артем Шейкин разработал план по регулированию эксплуатации электросамокатов. По его мнению, необходимо ограничить до 10 км/ч скорость передвижения на самокатах в общественных местах, ввести четкую и эффективную систему наказания для тех, кто оставляет самокаты вне специальных парковок, в обязательном порядке оборудовать эти СИМ фарами, боковыми отражателями, тормозами и сигнальным устройством, а также запретить перевозку на них детей.