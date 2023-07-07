Сенатор предложил пять шагов по решению проблемы электросамокатов Сенатор Шейкин призвал ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч и поставить на них фары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скорость электросамокатов на тротуарах необходимо ограничить до 10 км/ч, считает член комитета Совета Федерации по конституционному, законодательному и государственному строительству Артем Шейкин. Как сообщает «Парламентская газета», сенатор обратился с соответствующим предложением к мэру Москвы Сергею Собянину.

Как полагает Шейкин, многие владельцы электросамокатов не осознают, что их передвижение создает потенциальную опасность как них самих, так и для окружающих. Введение ясных правил и ограничений должно прекратить хаотичное движение, создающее проблемы для пешеходов.

Сенатор заявил, что разработал план из пяти простых шагов по регулированию эксплуатации этого вида транспорта. Так, по его мнению, необходимо ввести ограничение скорости езды на электросамокатах до 10 км/ч в общественных местах, особенно на тротуарах, в парках и скверах, и даже рассмотреть возможность запрета проезда электросамокатов на этих территориях. Также он предлагает ввести четкую и эффективную систему наказания для тех, кто оставляет самокаты вне специальных парковок, которые должны быть организованы в специально выделенных зонах и не мешать пешеходам. А самокаты, оставленные вне парковок, сенатор предлагает эвакуировать с возможностью возврата после оплаты расходов на вывоз и хранение.

Кроме того, по словам Шейкина, при прокате электросамокатов нужна фиксация реальной информации о пользователях, в том числе паспортных данных и платежных аккаунтов, что позволит штрафовать их при нарушении правил. Также сенатор предложил в обязательном порядке оборудовать эти транспортные средства передними и задними фарами, боковыми отражателями, тормозами и сигнальным устройством, а также запретить устанавливать на них ручки-держатели для детей и вообще запретить перевозку на них детей.

Безопасность пешеходов не должна быть противопоставлена транспортной функции электросамокатов. Развитие инновационных мобильных решений, включая электросамокаты, должно сопровождаться эффективными мерами безопасности для всех участников дорожного движения, — подчеркнул Шейкин.

Ранее он заявил, что снижение скорости электросамокатов до 20 км/ч на некоторых участках в городах с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» не является достаточной мерой, скорость нужно снизить до 10 км/ч.