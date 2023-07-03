«Проблема забалтывается»: сенатор Шейкин о попытке ЦОДД унять самокатчиков Сенатор Шейкин: снижение скорости для самокатчиков до 20 км/ч — недостаточная мера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение скорости электросамокатов до 20 км/ч на некоторых участках города с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» не является достаточной мерой, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. В комментарии «СенатИнформ» он заявил, что ограничения на самокатах не должны превышать 10 км/ч. Сенатор считает, что превышение этой нормы — опасно для человека. ЦОДД в сотрудничестве с другими ведомствами будет проводить эксперимент до конца сезона.

Есть мнение, что такая скорость (20 км/ч, — прим. NEWS.ru) все еще может быть потенциально травмоопасной для пользователей электросамокатов и пешеходов. Предлагается установить более низкое ограничение до 10 км/ч. <...> Слова о том, что эксперимент будет проведён только до конца сезона, вызывают опасения, что проблема безопасной эксплуатации самокатов просто забалтывается, — заявил Шейкин.

3 июля замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что в Москве пройдет эксперимент по подключению электросамокатов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Территории, на которых пройдет эксперимент, разделили на несколько зон с ограничениями в 10, 15 и 20 километров в час. Попадая в эти зоны, самокаты автоматически будут снижать скорость до указанных значений.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что в столице не собираются запрещать движение на электросамокатах, но будут бороться с нарушителями правил движения. Он пояснял, что можно подключить к решению проблемы искусственный интеллект, который рассчитает ограничение скорости на улицах.