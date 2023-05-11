В Совфеде предложили расширить использование средств маткапитала Сенатор Кутепов: нужно разрешить тратить средства маткапитала на оплату спортивных секций

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, передает ТАСС. Парламентарий добавил, что средства также можно было бы направить на медицинское страхование ребенка до года. По его словам, предлагаемая мера должна касаться всех детей в семье до достижения 18 лет.

Направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение физкультурно-оздоровительных услуг позволит большему количеству детей заниматься физкультурой и спортом, что сделает физкультуру и спорт доступнее, в том числе для многодетных семей, — сказано в пояснительной записке законопроекта.

По мнению политика, ежемесячная оплата спортивных секций может достигать больше десяти тысяч рублей.

Ранее глава межфракционной рабочей группы по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова заявила, что государственные меры поддержки хотят распространить на все многодетные семьи, вне зависимости от уровня их доходов. Парламентарий пояснила, что основной аргумент в пользу этого решения в том, что не нужно доводить многодетные семьи до состояния, когда им потребуются выплаты со стороны государства. Изменения предлагается внести в закон о многодетных семьях, который разрабатывает нижняя палата парламента.