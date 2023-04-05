В Совфеде предложили повысить эффективность работы заключенных в колониях Сенатор Кутепов: ФСИН необходимо дать право «переселять» заключенных в колонии в других регионах

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Осужденные, работающие на линии по пошиву обуви

Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) следует предоставить право «переселять» заключенных в колонии в других регионах, если они хотят работать, но место их заключения не дает возможности трудоустройства, считает глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Соответствующий законопроект он направил на согласование в правительство, сообщает «Парламентская газета». Сенатор отметил, что это может повысить эффективность производства в колониях.

Все упирается в нормативный акт, который не дает возможности перемещать заключенных в те или иные места, где рабочие места уже созданы. <...> Если в родном городе или там, где человек был осужден, нет исправительного учреждения, в котором его могут трудоустроить на оплачиваемую работу, ФСИН сможет направить осужденного в ближайший регион, где такие условия есть, — объяснил Кутепов.

Парламентарий отметил, что сейчас в некоторых российских колониях наблюдается переизбыток рабочих рук, тогда как в других работают не все заключенные. По его словам, трудовых ресурсов не хватает в Московской и Костромской областях, республиках Карелия, Коми и Мордовия.

Сенатор уточнил, что работа над увеличением занятости заключенных в системе ФСИН идет уже давно. В 2016–2017 годах трудоустроены были лишь 33–35% из них, тогда как сегодня эта цифра составляет в среднем 70% благодаря введенным законопроектам, поправкам и постановлениям правительства. В 2022 году благодаря работе заключенных в колониях доход ФСИН составил 43 млрд рублей, уточнили в ведомстве.

ФСИН ранее подготовила законопроект, требующий от общественных наблюдательных комиссий уведомлять о своем визите в следственные изоляторы за двое суток. Председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил, что этот закон фактически сделает работу правозащитной службы бесполезной. По его словам, такая мера станет «началом конца института, который строился 15 лет». Против проекта выступили уже более 50 членов ОНК.