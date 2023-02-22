В Совфеде поддержали инициативу Путина по приостановке участия в ДСНВ Комитеты СФ по международным делам и по обороне поддержали приостановку участия в ДСНВ

Фото: СФ РФ

В Совфеде поддержали инициативу президента страны Владимира Путина о приостановлении действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). За законопроект 22 февраля на совместном заседании единогласно проголосовали представители комитетов по международным делам и по обороне и безопасности, передает ТАСС.

До этого правовую норму приняли депутаты Госдумы. Совфед рассмотрит документ во второй половине дня в ходе планерного заседания.

21 февраля ходе выступления с посланием Федеральному собранию Путин заявил, что РФ приостанавливает участие в российско-американском Договоре. При этом глава государства отметил, что Москва не выходит из договора окончательно. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс на это сказал, что Вашингтон призывает Россию придерживаться обязательств и не начинать ядерную войну.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не намерена вносить изменения в ядерную доктрину после решения о приостановлении действия ДСНВ. Договор представляет собой соглашение о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.