В Совфеде отреагировали на слова Байдена об отсутствии угрозы для России Сенатор Карасин: у Байдена не было повода говорить об отсутствии угрозы для России

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Слова президента США Джо Байдена об отсутствии стремления уничтожить Россию не имеют реального повода, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Он рассказал Lenta.ru, что Европа и США не будут представлять для России опасность только в случае изменения политической риторики Запада и Вашингтона.

Для Байдена было бы неплохо, если бы он раскрыл свои замыслы более подробно. Тогда можно было бы судить об изменении политической позиции Запада. А пока поводов для такого заявления нет, — уточнил Карасин.

По словам сенатора, Байдену стоило бы подробнее раскрыть замыслы Вашингтона во время своего выступления в Варшаве, чтобы подкрепить данное заявление. А пока политика Запада остается прежней все высказывания об отсутствии угрозы для России со стороны Европы и США будут беспочвенными.

Президент США Джо Байден ранее в ходе своего выступления в Польше обратился к россиянам. Он заявил, что у Запада нет цели взять под контроль или уничтожить Россию. Он добавил, что не считает жителей РФ врагами США. Американский лидер также заявил, что Североатлантический альянс никогда не развалится, а поддержка Украины со стороны НАТО в условиях специальной военной операции будет усиливаться.