Слова президента США Джо Байдена об отсутствии стремления уничтожить Россию не имеют реального повода, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Он рассказал Lenta.ru, что Европа и США не будут представлять для России опасность только в случае изменения политической риторики Запада и Вашингтона.
Для Байдена было бы неплохо, если бы он раскрыл свои замыслы более подробно. Тогда можно было бы судить об изменении политической позиции Запада. А пока поводов для такого заявления нет, — уточнил Карасин.
По словам сенатора, Байдену стоило бы подробнее раскрыть замыслы Вашингтона во время своего выступления в Варшаве, чтобы подкрепить данное заявление. А пока политика Запада остается прежней все высказывания об отсутствии угрозы для России со стороны Европы и США будут беспочвенными.
Президент США Джо Байден ранее в ходе своего выступления в Польше обратился к россиянам. Он заявил, что у Запада нет цели взять под контроль или уничтожить Россию. Он добавил, что не считает жителей РФ врагами США. Американский лидер также заявил, что Североатлантический альянс никогда не развалится, а поддержка Украины со стороны НАТО в условиях специальной военной операции будет усиливаться.