20 августа 2025 в 12:45

В Совфеде оценили идею размещения иностранного контингента на Украине

Сенатор Климов: размещение иностранных военных на Украине приведет к эскалации

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Размещение иностранных военных на Украине приведет только к новому витку напряженности, заявил NEWS.ru сенатор Андрей Климов. Он обратил внимание на то, что спецоперация была ответом на попытку подвинуть ближе к РФ инфраструктуру НАТО.

Я, как и все здравомыслящие люди в нашей стране и за рубежом, очень плохо отношусь к этой идее, потому что она, кроме нового витка напряженности, ничего не даст, — сказал Климов.

Сенатор напомнил, что в соответствии с Конституцией Украины на ее территории не может быть никаких иностранных войск, кроме тех, которые находились там на момент распада СССР. В то же время Климов отметил, что президент США Дональд Трамп не хочет третьей мировой войны, поэтому вряд ли будет усиленно работать на тему размещения военного контингента на Украине вместе с европейцами.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что около 10 стран рассматривают возможность направления своих войск на Украину в качестве потенциальных гарантий безопасности. При этом в публикации не уточняется, какие именно государства готовы участвовать в миссии.

Первым этапом разрабатываемых гарантий безопасности станет обучение украинских военных. По данным Bloomberg, европейские чиновники обсудили планы отправки британских и французских войск на Украину.

Россия
Украина
Совфед
Андрей Климов
военные
