В Совфеде обеспокоены заявлением премьера Италии о героизации Бандеры Сенатор Ковитиди осудила премьера Италии, заявившей о героизации Бандеры

Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press

Джорджа Мелони

Италия является родиной фашизма, поэтому нет ничего удивительного в том, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о праве Украины на героизацию националиста Степана Бандеры, таким мнением поделилась в беседе с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Сенатор выразила уверенность, что граждане Италии никогда не поддержат такие заявления, зная, к какой катастрофе это привело. Она также убеждена, что ни один уважающий себя лидер демократического государства не может позволить себе соответствующие высказывания.

Италия является родиной фашизма. Мы все прекрасно помним, что идеология Муссолини повлияли на популярность идей Германии, так как Гитлер был поклонником итальянского диктатора. <...> Я уверена, что граждане Италии никогда не поддержат такие заявления, — сказала Ковитиди.

Мелони заявила, что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры 1 ноября в разговоре с российским пранкерами «Вованом» и «Лексусом», которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками. Она отметила, что украинцы делают то, что должны делать и назвала правильным то, что Рим пытается им помочь.

Степан Бандера (1909-1959) был украинским националистическим лидером, выступавшим за независимость Украины и против советской власти. Во время Второй мировой войны он сотрудничал с нацистской Германией. После разгрома немецких войск он был арестован и находился в тюрьме до своей смерти.

Ранее в Варшаве в ночь с 24 на 25 августа группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков после отказа тех скандировать проукраинский лозунг. Часть пострадавших пришлось госпитализировать. Первые, вероятно, праздновали День независимости Украины, с собой у них был национальный флаг.