В Варшаве украинцы избили поляков за отказ кричать проукраинский лозунг

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В Варшаве группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков после отказа тех скандировать проукраинский лозунг, сообщает портал WolnośćTV. Часть пострадавших пришлось госпитализировать. Первые, вероятно, праздновали День независимости Украины, с собой у них был национальный флаг.

Стычка случилась в ночь с 24 на 25 августа. Один из пострадавших поляков остался под медицинским наблюдением. На место инцидента вызывали полицию, но сотрудники ничего предпринимать не стали, отпустив украинцев.

По словам одного участника инцидента, напавшие украинцы считают себя бандеровцами.

Ранее сообщалось, что трое жителей польского города Бельск-Подляски жестоко избили 20-летнего украинца и его мать. Инцидент произошел в конце июля в центре города. Началось с того, что группа поляков и украинец устроили «обмен мнениями». Когда он закончился, началось избиение «руками и ногами». Пострадавшему хотела помочь его мать, но местные напали и на нее. Все нападавшие задержаны. Им грозит до трех лет тюрьмы. При этом следствие исключает, что инцидент не имел «национальной подоплеки».